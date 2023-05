Der ungelöste Schuldenstreit in den USA belastete auch die deutschen Aktienmärkte die ganze Woche. Nun zeichnet sich über dem Großen Teich eine Einigung ab, was auch den DAX anschob. Größere Bewegung gab es auch bei Hensoldt, Nordex und GFT Technologies.Die Hoffnung auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit hat dem Dax am Freitag einen versöhnlichen Wochenausklang beschert. Bereits um die Mittagszeit legte der deutsche Leitindex auf seinem Tagestief den Schalter um. Im weiteren Handelsverlauf ...

