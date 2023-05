Takeda (TSE: 4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, auf der 59. Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vom 2. bis 6. Juni 2023 in Chicago (Illinois) und auf dem 31. Kongress der European Hematology Association (EHA) vom 8. bis 11. Juni 2023 in Frankfurt (Deutschland) Daten aus seiner umfangreichen Onkologie-Pipeline und seinem etablierten Produktportfolio präsentieren zu wollen.

Die Präsenz des Unternehmens auf der ASCO 2023 wird das wachsende Takeda-Portfolio auf dem Gebiet der soliden Tumore unterstreichen, wobei der Forschungsschwerpunkt auf der Verbesserung der Behandlung von metastasierendem kolorektalem Krebs (Colorectal Cancer, CRC) sowie seltenen Formen von Onkogen-getriebenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) liegt. Takeda wird im Rahmen seines Hämatologie-Portfolios sowohl auf der ASCO als auch auf der EHA Daten zu einer direkten Phase-3-Studie vorstellen, in der zielgerichtete Behandlungen bei neu diagnostizierten Patienten mit Philadelphia-positiver akuter lymphatischer Leukämie (Ph+ ALL) verglichen werden.

"Im vergangenen Jahr haben wir bedeutende Fortschritte in unserer Pipeline gemacht sowohl hinsichtlich des Fortschritts bei unseren Wirkstoffen zur Stärkung der angeborenen Immunität als auch bei der weiteren Diversifizierung unserer Pipeline. Unser Ziel ist dabei letztendlich, den Patienten, die sie am dringendsten benötigen, transformative Medikamente zur Verfügung zu stellen", so Dr. Awny Farajallah, Leiter des Bereichs Global Medical Affairs, Onkologie bei Takeda. "Vor dem Hintergrund unseres Ziels, Krebs zu heilen, freuen wir uns, Daten aus unserem neu erweiterten Portfolio für solide Tumore mit Ergebnissen zu Darmkrebs sowie Forschungsergebnisse aus unserem etablierten Hämatologie-Portfolio vorstellen zu können, mit denen wir weiterhin das Potenzial für eine neue Standardtherapie bei akuter lymphatischer Leukämie erforschen."

Es liegen vollständige Listen der von Unternehmen gesponserten Abstracts für ASCO (hier) und EHA (hier) vor.

Takedas Engagement auf dem Gebiet der Onkologie

Wir bei Takeda Oncology sind durch unser Bestreben, Krebs zu heilen, vereint und arbeiten jeden Tag motiviert daran, uns für Patienten mit begrenzten oder unwirksamen Behandlungsmöglichkeiten einzusetzen. Unsere agile Unternehmensstruktur und unser fundiertes firmeninternes Fachwissen werden durch ein Netzwerk von Partnerschaften ergänzt, die unsere Möglichkeiten zur Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung revolutionärer Medikamente für Krebspatienten optimieren. Auf Basis unserer jahrzehntelangen Führungsrolle in der Onkologie und eines Portfolios zugelassener Medikamente für hämatologische und solide Tumore entwickeln wir eine innovative Pipeline, deren Fokus auf der Kraft der angeborenen Immunität liegt. Dank der Inspiration durch Patienten und mit Hilfe von Innovationen aus der ganzen Welt wollen wir neue Klassen von Immuntherapien einführen, die zu tiefgreifenden, dauerhaften Reaktionen führen können, damit mehr Patienten von innovativen Medikamenten profitieren und Zugang zu ihnen haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.takedaoncology.com.

Über Takeda

Takeda konzentriert sich auf die Schaffung einer besseren Gesundheit für die Menschen und einer lebenswerteren Zukunft für die Welt. Unser Ziel ist es, lebensverändernde Therapien in unseren therapeutischen und unternehmerischen Kernbereichen zu erforschen und bereitzustellen, darunter Medikamente gegen Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, Therapien für seltene Krankheiten, aus Plasma gewonnene Medikamente, onkologische Therapien, neurowissenschaftliche Medikamente und Impfstoffe. Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern die Lebensqualität der Patienten verbessern und durch unsere dynamische und vielfältige Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Als führendes wertebasiertes, F&E-orientiertes Biopharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Der Antrieb für unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen sind unser Unternehmenszweck und die Werte, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten ausmachen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.takeda.com.

