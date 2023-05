Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 25. Mai fand in Guangzhou eine Gesprächsrunde mit dem Titel "Open Guangzhou, Shared Opportunities" statt, bei dem es um die weitere Öffnung des Dienstleistungssektors und die Zusammenarbeit der Dienstleistungsbranche in der Global Bay Area ging. An der Veranstaltung nahmen Vertreter führender Unternehmen und Organisationen aus den vier großen Buchtgebieten der Welt teil, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Dienstleistungssektor zu erörtern.Auf der Veranstaltung wurden der Werbefilm "Open Guangzhou, Shared Opportunities" für Guangzhou, den umfassenden Pilotstandort für die Öffnung des Dienstleistungssektors sowie die zehn Pilotprojekte von Unternehmen in Guangzhou zur Vertiefung der Innovation und Entwicklung des Dienstleistungshandels offiziell vorgestellt.Am 20. Dezember 2022 wurde Guangzhou die Genehmigung erteilt, ein nationales umfassendes Pilotprojekt zur weiteren Öffnung des Dienstleistungssektors durchzuführen. Guangzhou ergreift die große Chance, das umfassende Pilotprojekt zu verwirklichen, und bringt seine Fähigkeiten bei der hochwertigen Entwicklung und dem Aufbau eines neuen Entwicklungsmodells ein.Chen Yanchuan, stellvertretender Generaldirektor des Guangzhou) Municipal Commerce Bureau, stellte die umfassende Pilotpolitik der Stadt Guangzhou zur weiteren Öffnung des Dienstleistungssektors vor. Er wies darauf hin, dass Guangzhou der verarbeitenden Industrie Vorrang einräume und die integrierte Entwicklung der fortschrittlichen verarbeitenden Industrie und der modernen Dienstleistungsbranche umfassend fördere. In Guangzhou haben sich sechs fortschrittliche Produktionsguppen mit einem Produktionswert von über 100 Milliarden Yuan gebildet, u.a. intelligente vernetzte Fahrzeuge und Fahrzeuge mit neuer Energie, Herstellung von hochwertigen Geräten, moderne städtische Konsumgüterindustrie usw.Im Rahmen der Gesprächsrunde diskutierten die Gäste aus den vier großen Buchtgebieten der Welt über Themen wie Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Entwicklung im globalen Dienstleistungssektor, Möglichkeiten der Öffnung und Zusammenarbeit im Dienstleistungssektor im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao sowie praktische Erkundung der tiefgreifenden Integration der modernen Dienstleistungsindustrie und der fortgeschrittenen Fertigungsindustrie.Harley Seyedin, Präsident der Amerikanischen Handelskammer in Südchina, vertrat die Ansicht, dass das umfassende Pilotprojekt zur weiteren Öffnung des Dienstleistungssektors die Entschlossenheit Chinas zeige, eine qualitativ hochwertige Entwicklung und Offenheit anzustreben, und dass es auch die solide industrielle Grundlage Guangzhous und seine Fähigkeit beweise, seine Ressourcen und industriellen Vorteile mit dem Dienstleistungssektor zu kombinieren.FUJINO ATSUYA, Vizepräsident von Hitachi Elevator (China) Co., Ltd., sagte, dass die Integration der fortschrittlichen Fertigungsindustrie und der modernen Dienstleistungsbranche nicht nur eine wichtige Möglichkeit sei, mit der neuen technologischen Revolution Schritt zu halten und qualitativ hochwertige Entwicklung zu erzielen, sondern auch ein Beschleuniger zur Förderung der Transformation und Modernisierung von Unternehmen sei.Pascal Lamy, ehemaliger Generaldirektor von WTO, sagte in seinem Video, dass der Handel mit Dienstleistungen die dynamischste Komponente des globalen Handels sei. Einer der Faktoren ist der anhaltende Trend zu einer stärkeren Marktöffnung, wie der OECD-Index für Handelsbeschränkungen im Dienstleistungssektor zeigt, der den Grad der Regulierung inländischer Dienstleistungen misst, sowie das jüngste WTO-Abkommen über Dienstleistungen. Beide meinten, dass China infolge der Marktöffnung bzw. der Regulierung ausländischer Direktinvestitionen eine sehr deutliche Verbesserung zu verzeichnen habe.Die internationale Geschäftswelt ist auf die Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao aufmerksam geworden. Guangzhou, die Stadt der Offenheit, hat eine engere Verbindung mit der Welt.Tan Ping, stellvertretende Bürgermeisterin von Guangzhou, sagte in ihrer Rede, Guangzhou werde die Chancen nutzen, seine Vorteile voll ausspielen und auf dem neuen Weg mit gutem Beispiel vorangehen, um die Schwierigkeiten der Entwicklung zu mildern, die Kräfte der Zusammenarbeit zu bündeln, die Innovationsdynamik zu steigern und durch die Öffnung gemeinsame Erfolge zu erzielen. Guangzhou wird weiterhin eine führende Rolle bei der Entwicklung hochwertiger Produkte spielen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gesprachsrunde-in-guangzhou-zur-weiteren-offnung-des-dienstleistungssektors-und-der-globalen-zusammenarbeit-der-dienstleistungsbranche-in-der-bay-area-301835850.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Guangzhou Municipal Commerce Bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154538/5519182