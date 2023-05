(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.05.2023 - Technologiewerte bewegen sich am Freitag auf breiter Front nach oben. Hierzulande klettern Infineon und Aixtron, aber auch Nordex und SMA Solar. In den USA klettert die NASDAQ, Tesla und Rivian sind gefragt. Der DAX schloss 1,2 Prozent fester bei 15.983 Punkten, gestützt von Continental, Infineon und Daimler Trucks. Vonovia, Rheinmetall und RWE geben ...

