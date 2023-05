Der Lauf der Palantir-Aktie setzt sich auch am Freitag fort. Bis auf 14,19 Dollar steigt der Kurs des US-Datenanalyse-Spezialisten heute zeitweise. Unterdessen hat Palantir für den 1. Juni eine Konferenz angekündigt, die von Beobachtern aus aller Welt live verfolg werden kann. Dabei wird es vor allem um eine relativ neue Plattform gehen."Palantir Announces Live Stream of its First AIPCon", heißt es heute in einer Pressemitteilung von Palantir. "AIPCon" steht dabei offenbar für eine Veranstaltung, ...

