The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.05.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2023



ISIN Name

CA5471532054 LOVE PHARMA INC.

GB00BFX2VL54 ASIMILAR GROUP LS-,001

KYG4406A1287 HEDOSOPHIA EUROP.GWT. UT

NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50

SE0017766520 BJOERN BORG AB

US42227W1080 HEALTHC.TRIANGLE -,00001

US53632A2015 LIQTECH INTL INC. DL-,001

CH0411559377 RAIFF.SCHWEIZ GEN.

