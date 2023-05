Vaduz (ots) -



Am Freitagabend, 26. Mai 2023, trafen sich die aktuellen und ehemaligen Regierungsmitglieder zu ihrem jährlichen Austausch. Regierungschef Daniel Risch begrüsste seine Regierungskolleginnen und Regierungskollegen sowie die ehemaligen Regierungsmitglieder zum gemeinsamen Abendessen in Ruggell. "Wenn die aktiven und ehemaligen Regierungsmitglieder zusammentreffen, ist das immer etwas ganz Besonderes. Ich schätze die zwanglos-vertrauten Gespräche über aktuelle und vergangene Themen sehr", betonte der Regierungschef.



Es handelte sich um das 41. Treffen dieser Art, nachdem die Zusammenkunft in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Im vergangenen Jahr wurde anlässlich der 40. Durchführung und des 100. Verfassungsjubiläum eine Würdigungstafel für alle Regierungsmitglieder im ersten Stock des Regierungsgebäudes feierlich eingeweiht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass erst mit der Verfassung von 1921 die Regierungsmitglieder die Liechtensteinische Staatsbürgerschaft besitzen mussten.



