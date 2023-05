CHICAGO, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Biotech-Auftragsforschungsinstitut, sponsert wichtige auf die Onkologie fokussierte Expertenveranstaltungen für die ASCO: einen ASCO-Vorabgipfel mit eChina Health und eine Webinar-Podiumsdiskussion über die Beschleunigung der Entwicklung von neuartigen Therapien mit Endpoints.



Treffen Sie hier das Team von Novotech auf der ASCO

Novotech, das mehr als 15 leitende Angestellte und führende Mitarbeiter aus dem Bereich der Onkologie zur ASCO entsendet, sponsert den ASCO-China-Vorabgipfel und das Abendessen von eChina Health. Das Gipfeltreffen bringt weltweit führende Vertreter der Onkologie zu einer eintägigen Reihe von Expertenvorträgen zusammen.

Dr. John Moller, CEO von Novotech, wird die Begrüßungsrede halten, Barry Murphy, Chief Commercial Officer von Novotech, wird einen Vortrag im Rahmen der Sitzung zum Thema "Bringing Transformational Medicines to Patients Worldwide" (Bereitstellung von transformativen Medikamenten für Patienten auf der ganzen Welt) halten und Andy Liu, Head of China von Novotech, ist einer der Diskussionsteilnehmer in der Sitzung "Future of China Biopharmaceutical" (Zukunft der chinesischen Biopharmazie).

Die Themen der Sitzungen umfassen:

Präsentation neuartiger bahnbrechender Therapien aus China

Bereitstellung von transformativen Medikamenten für Patienten auf der ganzen Welt

Zukunft der chinesischen Biopharmazie

Durchbrüche in der klinischen Onkologie aus China

Durchbrüche in der klinischen Onkologie weltweit (vom ASCO Breakthrough Organizing Committee)



Ort: 320 S. Canal St. The Platform Conference Center Chicago

Datum: 1. Juni

Uhrzeit: 13.00-20.30 Uhr

Die als Webinar abgehaltene Novotech ASCO-Expertenpodiumsrunde in Zusammenarbeit mit Endpoints trägt den Titel "How to accelerate development in novel & advanced oncology therapies - from the starting line" (Wie man die Entwicklung neuartiger und fortgeschrittener Onkologietherapien von Beginn an beschleunigt).

Zu den bestätigten Podiumsteilnehmern gehören:

Dr. Vishal Navani, Consultant Medical Oncologist Tom Baker Cancer Centre, University of Calgary

Consultant Medical Oncologist Tom Baker Cancer Centre, University of Calgary Michele Gerber, CMO, Myeloid Therapeutics

CMO, Myeloid Therapeutics Kedan Lin, Senior Vice President, Harbour Biomed

Senior Vice President, Harbour Biomed Prof Jayesh Desai, Medical Oncologist/Clinical Research Head, Early Drug Development, Peter MacCallum Cancer Centre

Medical Oncologist/Clinical Research Head, Early Drug Development, Peter MacCallum Cancer Centre Dr. Patricia Mucci LoRusso, Director - Early Phase Clinical Trials Program, Associate Center Director - Experimental Therapeutics, Yale Cancer Center/Yale University



Einige der behandelten Fragen sind:

Wie können wir sehen, dass Technologien wie CAR-T, ADCs, Immuntherapien und mRNAs die Entwicklung in der Onkologie vorantreiben und innovativ sind?

Wie können wir Studien mit Blick auf die Aktivitäten in der Endphase hin planen?

Inwiefern spielen Bayes'sche Daten bei der Planung von klinischen Studien in der Frühphase in Zukunft eine Rolle?

Was sind die wichtigsten Überlegungen zur Beschleunigung der klinischen Entwicklung in der Onkologie mit Blick auf eine globale Programmstrategie?

Hier anmelden

Datum: 5. Juni

Uhrzeit: 13.30-14.25 Uhr EST (virtuelle Veranstaltung)

Novotech, ein Biotech-Auftragsforschungsinstitut mit globaler Präsenz und mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Beratung für klinische Studien und Arzneimittelentwicklung, wurde diesen Monat für den renommierten CRO Leadership Award 2023 ausgewählt, weil es die Erwartungen seiner Kunden aus der Biotechnologiebranche übertroffen hat.

Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen in den USA und Europa für die frühe bis späte Phase, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen solides Renommee für die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Das Unternehmen wurde für den CRO Leadership Award 2023 ausgewählt und als eines der Top 10 der weltweit führenden Auftragsforschungsinstitute bewertet, erhielt den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence Award sowie den Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award und hat in den letzten drei Jahren 45 Partnerschaftsvereinbarungen für leitende Prüfzentren unterzeichnet.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech ist das führende Auftragsforschungsinstitut im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden aus der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech hat weltweit über 3.000 Mitarbeiter und 34 Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.