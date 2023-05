In 69 Tagen wird das in Frankfurt am Main, Deutschland ansässige Unternehmen Amadeus Fire seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Amadeus Fire eine Marktkapitalisierung von 751,35 Mio. EUR. Die Aktionäre und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...