Wall Street im KI-Rausch! Analysen für DAX, Dow, Nasdaq & Aktien wie NVIDIA, C3.ai, Amazon, NIKE, Microsoft & Co.

Neue Jahreshochs standen auch in dieser Woche wieder beim Nasdaq auf der Agenda. Insbesondere durch die Zahlen von Nvidia erlangte der Technologiesektor einen Push, der für massive Käufe sorgte. Vorangegangen waren Umsatzanhebungen für das nächste Quartal, gepaart mit der Phantasie, im Bereich der Künstlichen Intelligenz den neuen Megatrend entdeckt zu haben. Ob sich dies so einstellt und ob die Aufschläge bei Nvidia von rund 30 Prozent tatsächlich gerechtfertigt sind, diskutieren heute Roland Jegen und Andreas Bernstein ausführlich.

Zuvor wird der Index natürlich noch genauestens analysiert. Im Nasdaq könnte zum Handelsstart die runde Marke von 14.000 Zählern fallen. Der DAX ist hingegen vom Allzeithoch, was genau vor einer Woche erreicht wurde, um rund 600 Punkte zurückgelaufen. Am Morgen testete er noch das Tief vom Vortag, kann sich nun aber in Richtung der Wall Street Session und positiver US-Futures wieder merklich erholen. Ob die 16.000 doch schnell wieder erreicht werden kann?

Daneben galt der Blick auf Indexebene dem S&P500, dem schwächeren Dow Jones (da dort keine NVIDIA mit ihrem Gewicht einen Einfluss hatte) und dem marktbreiten Russel2000, der erneut Schwäche signalisiert. Damit stimmt insgesamt die Marktbreite zwar nicht, doch letztlich sind die Indexstände auch ein Spiegel der Zusammensetzung, wie wir hier erörterten. Wir blicken somit auf die genannten Charts mit dem NanoTrader im ersten Teil des Videos.

Weitere Daten aus der Berichtssaison an der Wall Street kamen danach auf unsere Agenda. Neben Nvidia prüften wir, ob und welche Auswirkungen es auf andere Chipwerte wie AMD gab und ob die weiteren "Big Play" im Zusammenhang mit der KI, wie eine Microsoft und Amazon, diesen Trend ebenfalls abbilden. Dem ist so, wie wir schnell feststellten. Microsoft könnte nach dem Allzeithoch bei Nvidia ebenfalls Rekordstände in naher Zukunft aufweisen.

Eine ausführliche Analyse der NVIDIA-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Der kleinere KI-Wert, denn wir in der Freestoxx-Playlist zu "Aktien im Fokus" bereits ausführlich vorstellten, C3.AI, profitierte ebenfalls von diesem aktuellen "Hype".

Dem stehen schwächer Wirtschaftsdaten gegenüber, die wir direkt 14.30 Uhr mit der ersten Reaktion einarbeiteten. Einige Händler, wie eine Nike oder Lululemon aus dem Konsumgütersegment, leiden unter weiter hoher Inflation und der Zurückhaltung im US-Konsum. Beide Aktien sahen wir vor dem Hintergrund der nächsten Unterstützungen genauer an. Ebenso eine Dollar Tree, die aktuell der schwächste Dow Jones Wert ist.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!