Im September 2020 ist Siemens Energy als Abspaltung von Siemens an die Börse gegangen. Ursprünglich wollte sich die Mutter innerhalb der ersten 18 Monate von der verbliebenen Beteiligung trennen. Doch noch immer hält der Konzern 32 Prozent an der Energietechnik-Tochter. Das könnte sich allerdings zeitnah ändern.Auf einer Presseveranstaltung am Donnerstag hat sich der ehemalige Siemens-CEO und jetzige Siemens-Energy Aufsichtsratschef Joe Kaeser zu der Restbeteiligung geäußert. Er verwies auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...