Dr. Markus Elsässer: Die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens

Neulich hatte ich ein höchst interessantes Gespräch mit dem von mir sehr geschätzten Investoren und Autoren Dr. Markus Elsässer.Das Gespräch war allerdings etwas einseitig: Ich hörte mir interessiert und konzentriert an, was Dr. Elsässer zu sagen hatte.Und es war auch gar kein richtiges Gespräch, sondern ich las seine Gedanken. Wie das? Nun, durch die Lektüre seines neuen Buches:Dr. Markus Elsässer: Die sechs entscheidenden Lektionen des LebensNach der Lektüre des Buches hatte ich mehrere Textstellen markiert und Lesezeichen im Buch platziert. Und wenn das der Fall ist, hat sich aus meiner Sicht die Lektüre gelohnt. So auch hier:Herr Elsässer hat es auch diesmal wieder geschafft, in sehr gut lesbarer Form Erfahrungsschätze aus seinem Leben an die Leser/innen weiterzugeben ...

