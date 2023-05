Wochenausblick - Trotz Feiertag eine volle Woche

Werbung









Langsam neigt sich die Berichts- und Dividendensaison dem Ende. Kommende Woche erwarten Sie lediglich einige Nachzügler auf der Unternehmensseite. Und auch konjunkturell sollten Anleger wieder auf eine Bandbreite an Terminen aus aller Welt achten.



Montag



Die Woche beginnt diesmal mit dem Pfingstmontag, also einem Feiertag. Während die meisten Deutschen einen freien Tag genießen dürfen, müssen Anleger trotzdem wachsam sein, denn die Börsen unter anderem in Deutschland haben trotzdem geöffnet. Anders sieht es etwa in den USA aus, wo die Börsen am Memorial Day geschlossen haben. Informationen zu den Auswirkungen der Feiertage auf unsere Produkte veröffentlichen wir zudem immer auch auf unserer Webseite.









Dienstag



Am Dienstag warten dann einige Termine auf die Anleger. In den USA werden der Immobilienpreisindex und das Verbrauchervertrauen des Conference Board erwartet, die EU-Kommission veröffentlicht zudem den Geschäftsklimaindex und das Verbrauchervertrauen und aus der Schweiz wird das Bruttoinlandsprodukt erwartet. Hinzu kommen unternehmensseitig die Quartalszahlen von Hewlett-Packard, Box Inc. und dem deutschen Immobilienunternehmen Aroundtown.









Mittwoch



Zur Wochenmitte sind für deutsche Anleger sicherlich der Harmonisierte Verbraucherpreisindex und die Arbeitslosenzahlen aus Deutschland relevant. Auf Anleger warten zudem aus China die Einkaufsmanagerindizes und aus Japan die Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion. Quartalszahlen sind hingegen von Salesforce und Crowdstrike Holdings vorgesehen.







Donnerstag



Auf die deutschen Verbraucherpreisdaten am Mittwoch folgen auch in der kommenden Woche die Verbraucherpreise der Euro-Zone. Hinzu kommen die S&P Einkaufsmanagerindizes für eine Reihe von Ländern, unter anderem Deutschland, den USA, Kanada und Großbritannien. Für Anleger ebenfalls immer einen Blick wert sind die Erstanträge der Arbeitslosenunterstützung in den USA und die deutschen Einzelhandelsumsätze. Quartalszahlen werden am Donnerstag unter anderem von Broadcom, Dell und Lululemon erwartet.

Außerdem findet am Donnerstag unser Tradathlon statt. Von 8 bis 20 Uhr erwarten Sie Vorträge von unseren HSBC Experten und weiteren bekannten Tradern rund um das Thema Börsen und Trading. Die Anmeldung ist einfach über den folgenden Link möglich und selbstverständlich kostenfrei.







Freitag



Am Freitag geht die Woche dann ruhig zu Ende. Aus den USA erreichen uns noch wichtige Einblicke in den Arbeitsmarkt und die Lohnentwicklung. Besonders interessant sind diese Daten im Hinblick auf die kommenden Zinsentscheidungen der FED. Ansonsten ist Südkorea mit der Veröffentlichung des Bruttoinlandsproduktes und des Verbraucherpreisindex sicherlich auch einen Blick wert.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie aber auch auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer: Auf der HSBC-Zertifikate Homepage ist für jede/n Anlegerin und Anleger etwas dabei.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



Quelle: HSBC





