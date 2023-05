DJ Talanx kauft Lateinamerikageschäft von Liberty Mutual Insurance

FRANKFURT (Dow Jones)--Talanx hat durch die Tochtergesellschaft HDI International einen Kaufvertrag zum Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich unter dem Vorbehalt marktüblicher Anpassungsklauseln auf rund 1,38 Milliarden Euro.

Wie Talanx mitteilte, umfasst die Akquisition das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro auf. Der Vollzug der Transaktion stehe unter den üblichen regulatorischen, fusionskontrollrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlichen Genehmigungen und werde für das erste Halbjahr 2024 erwartet.

Talanx steige durch den Zukauf zum drittgrößten Versicherer nach Prämieneinnahmen im Schaden-/Unfallgeschäft in Lateinamerika auf. HDI erreiche mit dieser Transaktion pro forma Rang 2 in Brasilien, Rang 1 in Chile und Rang 7 in Kolumbien. Ferner werde das gesamte Portfolio des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung International durch den Anstieg des Lateinamerikageschäfts auf rund 45 Prozent deutlich besser diversifiziert, heißt es.

Die Transaktion umfasst das Versicherungsgeschäft von Liberty Specialty Markets in Brasilien, Chile und Kolumbien. Die Transaktion umfasst nicht das fakultative Rückversicherungsgeschäft von Liberty Specialty Markets, das Vertragsrückversicherungsgeschäft von Liberty Mutual Reinsurance und Liberty Mutual Surety Geschäfte, die weiterhin in Brasilien, Chile und Kolumbien tätig sein werden.

HDI International ist mit ihren Tochtergesellschaften bereits in Brasilien, Chile und Kolumbien vertreten.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.