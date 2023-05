Fonts sind für Designer ein super wichtiger Baustein. Ohne sie könnten Produkte oft nicht das ausdrücken, was sie sollen. Der passende Font für die richtige Botschaft ist von großer Bedeutung. Seit mehr als 5.000 Jahren setzt sich der Mensch mit Schriften auseinander. Vom Ritzen und Malen auf Stein bis hin zu aufwendigen Gravuren, Stempeln und Schreibwerken in der Moderne - schon immer spielte Schrift eine große Rolle in der Menschheit. Genauso wichtig ist ihre Darstellung. Allein Google Fonts führt 1.000 Schriftarten. Insgesamt gibt es weitaus mehr. Sie alle zu zählen, ist wohl ein Ding der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...