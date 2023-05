Die Analysten der Citigroup sind von der aggressiven Haltung der Fed nicht überzeugt. Sie glauben, dass die Zinsen in naher Zukunft sinken werden, da sich eine Rezession abzeichnet. Davon dürfte vor allem Silber profitieren, so die Experten. Erst kürzlich haben sie ihr ambitioniertes Kursziel bestätigt."Wir glauben, dass die jüngste Preisschwäche eine gute Kaufgelegenheit bietet und bestätigen unser Kursziel von 30 Dollar pro Unze in den nächsten sechs bis zwölf Monaten", so die Analysten.Sie gehen ...

