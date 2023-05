München (ots) -Nach dem letzten Wochenende haben es viele gar nicht mehr erwartet: Dem FC Bayern München gelang es heute, am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga, aber doch noch, seinen Meistertitel erfolgreich zu verteidigen. Die ARD überträgt deshalb am morgigen Sonntag, 28. Mai 2023 ab 17:40 Uhr live die offizielle Meisterfeier auf dem Marienplatz in München. Markus Othmer moderiert, als Reporter ist Bernd Schmelzer im Einsatz.Sollte es am Sonntag auch den Frauen des FC Bayern München gelingen, Deutscher Meister zu werden, wird es ab 17:40 Uhr eine gemeinsame Feier der beiden Mannschaften auf dem Münchner Marienplatz geben.Sonntag, 28.5.202317:40-19:00 UhrSportschauMeisterfeier des FC Bayern MünchenReporter: Bernd SchmelzerModeration: Markus OthmerÜbertragung aus MünchenPressekontakt:Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089 55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5519394