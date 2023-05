Der Inka-Herrscher geht durch die Straßen von New York City, während seine Entourage unermüdlich entlang tanzt und die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zieht, die stehenbleiben und Videos der fesselnden Szene machen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005331/de/

Peruvian actors from Cusco promoting the Inti Raymi 2023 in New York City, as tourism in Peru is once more on the rise. (Photo: PROMPERÚ).

Diese Performance wurde von 30 Schauspielern aus Cusco, Peru, dargeboten und ist eine Werbestrategie, die Peru wieder in ein positives Licht in den Nachrichten und bei potenziellen Besuchern rücken soll.

Das anstehende Inti Raymi (Fest der Sonne), ein eintausend Jahre altes Anbetungsritual des Sonnengotts mit der Bitte, die Tage länger zu machen, wurde im Big Apple zur Schau gestellt, um die wichtigste Feier im Kalender von Cusco in das internationale Rampenlicht zu stellen.

Das Inti Raymi wird jedes Jahr am 24. Juni anlässlich der Wintersonnenwende der südlichen Hemisphäre gefeiert. Während des ganzen Monats Juni vollziehen die Inka Rituale zur Ehre der Erde, der Sonne und der gletscherbedeckten Berge der Region.

Obwohl viele Peruaner Christus, die Jungfrau Maria und zahlreiche Heilige anerkennen, gedenken sie auch lokalen und natürlichen Göttern wie Pachamama (Mutter Erde) und Apus (Berggeister). Dazu gehören heilige gletscherbedeckte Gipfel, welche die Dorfbewohner der Region beschützen. Anden-Feierlichkeiten wie das Qoyllur Rit'i-Fest und das katholische Corpus Christi führen auf die wichtigste Zeremonie hin: das Inti Raymi.

Die offene Einladung an internationale Reisende, das Fest der Sonne 2023 zu erleben, ruft zugleich in Erinnerung, was an Peru einzigartig und speziell ist.

PROMPERÚ, lokale Regierungen und der Privatsektor haben intensiv daran gearbeitet, die Events und Reiseziele kurz- und mittelfristig zu bewerben, um die Entwicklung und den Erfolg der Tourismusindustrie herbeizuführen.

Transformers in Cusco

Das Wunschliste-Erlebnis Machu Picchu und andere wichtige Orte in Peru werden beim nächsten Durchlauf der Transformers dargestellt.

Peru verfügt über 76 Naturschutzgebiete, 21 regionale Landschaftsschutzgebiete und 134 private Schutzgebiete und bietet eine Reihe von Reisezielen, Gemeinden und Abenteuer, die sich in ethischer und ökologischer Hinsicht mit gutem Gewissen erkunden lassen.

Von den Anden bis zum Amazonas gibt es nachhaltige Touristenattraktionen und Erlebnisse im ganzen Land, von denen viele auf globaler Ebene anerkannt und mit grünen Zertifizierungen von international anerkannten grünen Organisationen und Behörden ausgezeichnet sind.

Schauen Sie hinter die Kulissen von "Transformers: Rise of the Beasts" ab 9. Juni in Kinos:

https://shorturl.at/dnpIR

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005331/de/

Contacts:

José Carlos Collazos

jcollazos@promperu.gob.pe