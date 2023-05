Goldaktien, Gold, Silber und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die 21.Kalenderwoche 2023. Wir haben in der letzten Woche bereits überlegt, ob Kursrückschläge bei Gold genutzt werden sollten. (-> KW 20 Buy the dip time bei Gold und Goldaktien?- Barrick, Newmont, Newcrest, AngloGold) Und Gold zeigt sich weiterhin schwächer. Zudem werfen wir wie gewohnt einen Blick auf die Silberpreisentwicklung und den EUR/USD. Natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung in EUR dazu. Außerdem betrachten wir für ...

