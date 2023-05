Mit den Sprachnachrichten ist das so eine Sache: Die einen lieben sie, die anderen hassen sie leidenschaftlich. Vielleicht sorgt unser Fundstück dafür, dass ein paar Leute ihre Meinung ändern. "Ja, also hi, ich wollte mich nur kurz melden, ich bin grad auf dem Weg zur Arb- ach, jetzt kommt hier der Ticketkontrolleur, warte mal kurz - äh, hier meine Fahrkarte, danke schön … also, wo war ich?" - Sprachnachrichten sind entweder ein direkter und ungefilterter Einblick in den Alltag des Gegenübers oder der nervigste Podcast der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...