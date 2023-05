* Erhalt des Euros statt Geldwertstabilität* Geldpolitische Umverteilung* EZB sorgt für steigende Staatsverschuldung* Staatsschuldenkrise nur eine Frage der Zeit

völlig zu Recht verweist man bei der Europäischen Union nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch an prominenter Stelle auf der Homepage auf den friedenstiftenden Erfolg des europäischen Einigungsprozesses, der 1951 mit der Montanunion begann.



Durch die Einführung der politisch überehrgeizigen und ökonomisch nicht durchdachten Europäischen Währungsunion hingegen wurden diese großen Erfolge ganz ohne Not aufs Spiel gesetzt.

