In der neuen Woche müssen sich die Anleger ordnen, damit sie die Orientierung behalten und die Hauptrichtung beim DAX richtig einschätzen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird eine Einigung im Schuldenstreit verkündet werden. Was medial gefeiert werden wird, sollte sich an der Börse als ein Non-Event herausstellen. Viel wichtiger sind nämlich die fundamentale Lage und der ...

