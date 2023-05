78 mal konnte man sich in den USA seit 1960 auf eine Anhebung der Schuldengrenze einigen. Eine 79. Einigung steht nun bevor. Am Samstag hat sich die US-Regierung mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt. Den Aktienmärkten dürfte das frischen Rückenwind geben. Am Freitag steht zudem der neue US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Der Wochenausblick. Im US-Schuldenstreit haben Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy einen Durchbruch erzielt und ...

