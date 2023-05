5 Fragen an Jürgen Molnar… 1) Jürgen, Nvidia war die Aktie der vergangenen Woche? Tech regiert die Börse. Nvidia ging mit über 100 Prozent Kursgewinn in die Quartalszahlen und strafte alle Skeptiker Lügen. Nvidia hat über 25 Prozent drauf gepackt und sich in der Marktkapitalisierung der Marke von einer Billion genähert. Grund ist der Hype ...

