Zinsen und Inflation sind hoch, Deutschland ist in der Rezession und der Ton zwischen dem Westen und China wurde zuletzt wieder rauer. Wasser auf die Mühlen der Bären, die den DAX bis Donnerstag merklich unter Druck gesetzt hatten. Am Freitag dann die erste grüne Kerze. Die nächste könnte es bereits am Montag geben.Der Schuldenstreit in den USA, der die Börsen tagelang in helle Aufregung versetzte, ist wahrscheinlich vom Tisch. Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy erklärten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...