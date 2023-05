Die Geschichte von SalmarDie Anfänge von Salmar in den 90er Jahren mit nur 11 Mitarbeitern. Quelle: Globenewswire 1991 Gründung auf der norwegischen Insel Fröya. Erwerb von Lizenzen für die Produktion von Zuchtlachs. Hauptgeschäft bislang Verarbeitung von gefrorenem Lachs 1992 Erwerb von weiteren Lizenzen für die Zuchtlachsproduktion in Mittelnorwegen 1995 Beginn der Junglachsproduktion (Smolt genannt) 1997 Kverva Holding AS wird Eigentümer von Salmar 2000 Salmar erntet erstmals mehr ...

