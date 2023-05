Was für eine Woche: Wochenrückblick KW 21-2023 - Tech-Aktien erneut in Höchstform, aber Unsicherheiten setzen den Börsen zu!

Anzeige / Werbung

Trotz der starken Performance der US-Technologieaktien erlebten die Märkte eine turbulente Woche angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Verhand-lungen über die US-Schuldenobergrenze.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

obwohl beachtliche Fortschritte erzielt wurden, rückt die entscheidende Frist am 1. Juni bedrohlich nahe. Wie heute aber über verschiedene Medien berichtet wurde, sei man bei den Verhandlungen um eine Anhebung der Schuldenobergrenze kurz vor dem Durchbruch. Ein Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt ist damit wahrscheinlich abgewendet. Allerdings muss der Kongress noch zustimmen, was aber als fast als sicher gilt. Denn man habe sich so weit angenähert, dass die ein oder zwei "Streitpunkte" auf jeden Fall geklärt werden könnten, war den Medien zu entnehmen.

Quelle: Onvista.de

Allerdings, und danach sieht es zumindest derzeit aus, könnten die jüngsten US-Inflationsdaten die Anlegerstimmung nur wenige Wochen vor den nächsten Entscheidungen der Zentralbanken im Juni noch trüben.

Rohstoffe!

Der Aufschwung der Ölpreise setzte sich in der vergangenen Handelswoche fort, wenngleich ohne überschwängliche Begeisterung. Aber die Aussichten auf weiter steigende Kurse stehen gut. Das europäische Brent-Öl stieg auf etwa 76,- US-Dollar, während das amerikanische Pendant WTI bei rund 72,- US-Dollar pro Barrel gehandelt wird. Profitieren konnte der Ölpreis von deutlich gesunkenen Lagerbeständen. Konträr zu den Meinungen der Ökonomen, die einen Anstieg von 1,9 Millionen Barrel erwartet hatten, fielen die Bestände um 12,5 Millionen Barrel. Darüber hinaus bestätigen die neuesten Bohrdaten aus den USA den Rückgang der in Betrieb befindlichen Bohranlagen.

Vorsicht, rutschiger Boden bei den Industriemetallen!

Es ist schwer, die abwärts gerichtete Spirale zu stoppen, die das Segment der Industriemetalle mit voller Wucht trifft. Die Ursache: gemischte Wirtschaftsdaten aus China, ein steigender US-Dollar und die Rückkehr der Risikoaversion. Kupfer wird derzeit an der LME bei etwa 7.900,- US-Dollar pro metrische Tonne gehandelt, gegenüber rund 9.000,- US-Dollar vor etwas mehr als einem Monat. Auch Zink ist gefallen, auf rund 2.200,- US-Dollar. Nickel (rund 21.000,- US-Dollar) und Zinn (2.400,- US-Dollar) erfuhren ähnliche Dynamiken.

Quelle: Onvista.de

Edelmetalle in Sippenhaft!

Gold wird durch einen steigenden US-Dollar belastet und konnte auch in der vergangenen Woche keinen Boden gutmachen, ebenso wenig wie Silber. Allerdings scheint sich das barbarische Relikt beim Gold im Bereich von etwa 1.950,- US-Dollar zu stabilisieren, was auch charttechnisch keine unwichtige Marke ist.

Fazit: Achtung! Die Gewinne der Börsenindizes basieren nur auf wenigen Titeln!

KI weiter "under Fire'! Natürlich, wie könnte es auch anders sein, lag der Fokus in der vergangenen Woche wieder auf künstlicher Intelligenz und deren Aktien. Investoren bejubelten regelrecht die Ergebnisse von Nvidia und ließen den Technologiesektor erneut in die Höhe schießen. Aber Vorsicht, Bäume wachsen bekanntlich nicht bis in den Himmel!

Bei genauerer Betrachtung der Börsengewinner macht man eine interessante Entdeckung. Nämlich: nur die größten US-Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia und Meta Platforms zogen die Indizes mit ihren Wertsteigerungen von durchschnittlich fast 70 % nach oben! Das heißt, dass diese Schwergewichte nahezu für alle Gewinne an den Börsenindizes wie dem S&P 500 oder dem Nasdaq 100 verantwortlich sind!

Stellt sich einem da nicht die Frage, ob man mal besser den Sektor wechselt und unterbewertete Rohstoff-Aktien in Betracht zieht? Denn viele Faktoren sprechen für einen Einstieg in diesen Sektor, wie Sie unseren zahlreichen Beiträgen der Vergangenen Woche entnehmen können.

Zahlen, Daten, Fakten!

In der kommenden Woche erwarten wir am Dienstag die US-Verbraucherstimmung, deutsche und australische Inflationszahlen sowie am Mittwoch US-Arbeitsmarktdaten zur Stellenschaffung. Am Freitag wird der ISM-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht und die Arbeitslosenquote in den USA bekannt gegeben. Zudem werden einige Unternehmensergebnisse erwartet. Zu den größten Unternehmen gehören HP, Salesforce, Crowdstrike und Broadcom. Es bleibt also, wie immer, spannend!

Labrador Uranium / Uranium Energy

Urangesellschaften als Investmentchancen

Ende 2021 ist Uran als bedeutender Rohstoff zurückgekehrt. Die Atomkraft erfährt eine wachsende Akzeptanz.

Lesen Sie mehr

Wahnsinn....

Brisante Entwicklung! TOP-News aus dem Batterie- und Edelmetallsektor!

Zwei wahnsinnig gute Nachrichten erreichen uns von zwei vielversprechenden Unternehmen! Während die einen die Lithiummetallproduktion revolutionieren landen die anderen Volltreffer, nahezu bei jeder Bohrung!

Lesen Sie mehr

Tier One Silver / Vizsla Silver

Gelten Börsenweisheiten noch oder nicht

Eine bekannte Börsenregel lautet, man solle im Mai verkaufen und im Herbst wieder einsteigen.

Lesen Sie mehr

Queen's Road Capital Investment / Sibanye-Stillwater

Finanzierung von Bergbauprojekten

Kapital kann durch Aktienemissionen, aber auch durch Lizenzgebühren oder Beteiligungen erlangt werden.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties / GoldRoyalty

Wie hoch steigt der Goldpreis im Jahr 2023?

Diese Frage beschäftigt Anleger. Sind 2.000 US-Dollar je Unze die neue Realität oder ist es nur ein Ausreißer?

Lesen Sie mehr

Victoria Gold / Skeena Resources

Das "X-Datum"

Es geht um die US-Schuldenobergrenze und wie die Auswirkungen auf den Markt sind.

Lesen Sie mehr

M&A Target...

Übernahme Angebot! Das Übernahmekarussell im Lithiumsektor dreht sich weiter! Kaufempfehlung bleibt bestehen!

Nicht jedes Angebot ist ein gutes Angebot! Tecpetrol kann das Unternehmen und die Anleger nicht überzeugen! Da muss deutlich mehr kommen!

Lesen Sie mehr

Condor Gold / Golden Rim Resources

Gold kaufen auch bei 2.000 US-Dollar je Unze oder nicht

Gold ist eine stabile und zukunftssichere Investition, gerade in Zeiten von Währungsrisiken und Zinsrisiken.

Lesen Sie mehr

Osisko Development / Tudor Gold

Die Suche nach dem Gold

Die Goldsuche ist eine kostspielige Angelegenheit. Es muss gefunden werden und das in wirtschaftlich sinnvollen Mengen.

Lesen Sie mehr

MAG Silver / Discovery Silver

Mexiko, das Silber-Land

Wer die größten Silbervorräte besitzt und wer am meisten davon abbaut - ein Blick auf die Silberaktien könnte für Anleger interessant sein.

Lesen Sie mehr

Aufgepasst...

They do it again! Erfolgs-Team schlägt wieder zu! Auch die neue Firma wird Investoren reich machen!

Nach erfolgreichem Verkauf von Allana Potash und Millennial Lithium wird mit der neuen Firma wieder gnadenlos zugeschlagen! Anleger, die reich werden möchten, sollten hier genau hinschauen!

Lesen Sie mehr

Millennial Potash / Mawson Gold

Schöne neue Welt

So manche Zukunftsvision ist heute Wirklichkeit. Roboter und künstliche Intelligenz helfen in vielen Bereichen.

Lesen Sie mehr

Caledonia Mining / Karora Resources

Gold, Gold und nochmal Gold

Doppelt so viele Amerikaner als im Vorjahr halten nun Gold für die beste langfristige Investition.

Lesen Sie mehr

Consolidated Uranium / IsoEnergy

Mikroreaktoren auf dem Vormarsch

Ob in Großbritannien oder Alaska, das Thema Mikroreaktoren könnte für eine grüne Energieversorgung stehen.

Lesen Sie mehr

Sektor under Fire….

Vervierfachung der Landposition führt zur Neubewertung! Wer dabei ist, macht ein Vermögen im heißesten Sektor

Riesen Landflächen-Transformation lässt die Konkurrenz im Weltklasse-Gebiet erstarren! Dieses hinzugewonnene Potenzial rechtfertigt eine komplette Neubewertung dieses TOP-Unternehmens!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,US9168961038,AU000000GMR9,GB00B8225591,CA68827L1013,CA50203F2052,CA46500E1079,JE00BF0XVB15,CA5651271077,CA92625W5072,KYG7315B1032,US82575P1075,CA48575L2066,CA5777891006,CA38071H1064,CA2546771072,CA88651M1086,CA83056P7157,CA21024C1014,CA02075X1033,CA92859G2027,CA50545P3097,CA68828E8099,CA89901T1093,CA85281A1084,CA60041F1018