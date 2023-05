Was haben China, Peru und Polen gemeinsam? So unterschiedlich die einzelnen Länder aus Asien, Europa und Südamerika auch sein mögen, Silber verbindet sie. Die Erde ist nun mal ein Planet, auf dem die Geologie zwar stark regional unterschiedlich ist, aus der Erdgeschichte aber Gemeinsamkeiten in ganz unterschiedlichen Regionen vorkommen können. So gehören Peru, China und Polen zu den Top-drei gemessen an den heute bekannten und möglicherweise wirtschaftlich abbaubaren Silber-Reserven. Peru ...

Den vollständigen Artikel lesen ...