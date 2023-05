Bonn (ots) -Die Journalistin Mesale Tolu sieht nach der Türkei-Wahl trotz Erdogans Sieg auch einen Erfolg für die Opposition. "Die oppositionellen Menschen sind geeinter, sie haben gesehen, dass sie es hätten schaffen können", sagt Tolu, die 2017 über ein halbes Jahr in der Türkei inhaftiert war, im Fernsehsender phoenix. "So nah dran war man, glaube ich, in den letzten 21 Jahren bisher noch nie." Tolu, die in der Türkei wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda in Haft saß, geht allerdings nicht davon aus, dass dies Einfluss auf die türkische Politik haben werde. "Es wird nichts demokratischer", so Tolu. Stattdessen habe Erdogan sein System mit der Wahl "noch einmal zementiert".Die Journalistin erwartet, "dass vor allem Jugendliche, aber auch Akademiker aus dem Land auswandern werden". Ursache sei, dass die Meinungsfreiheit "von Erdogan tagtäglich angegriffen" werde und Menschen "ihre Arbeit nicht mehr frei ausführen können."Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5519805