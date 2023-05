Am Schluss der letzten Woche ging Platin gegenüber dem Vortag mit einer begrenzten Kurserholung um + 0,5 % auf 1025 USD aus dem Handel. Vor dem Hintergrund der am Freitag in ihrer Wachstumsdynamik insgesamt weiter nachgebend publizierten US-Wirtschaftsdaten, allerdings einem dabei zugleich weiter zunehmenden Preisanstiegsdruck der Konsumausgaben im April sehen wir zunächst auch weiterhin nicht den geringsten Kaufanlass in Platin gegeben.Anzeige:Auch wenn sich Platin (TVC:PLATINUM) am 26.05. nach der am 24.05. entscheidenden Aufwärtstrendverletzung ...

