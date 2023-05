Der NASDAQ 100 sattelte am Freitag weitere 2,6% auf und markierte bei 14.329 Punkten das nächste Jahreshoch. Rückblick: Eine mögliche Einigung im US-Schuldenstreit sorgte zum Wochenschluss im NASDAQ 100 für weiteren Kursauftrieb. Nachdem die Notierungen am Mittwoch noch auf das Wochentief bei 13.521 zurückgefallen waren, drehten die Tech-Werte in den ...

