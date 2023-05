Unterföhring (ots) -Wie verlief Heidi Klums Einstieg in die Modelwelt? Welche Outfits und Looks liebte sie bereits als Teenager? Und wieso spricht sie vor dem GNTM-Finale mit niemanden? Nahbar, offen und in bester Laune präsentiert sich Heidi Klum im großen Geburtstaginterview "Happy Birthday, Heidi", am Donnerstag, 1. Juni, auf ProSieben. Zum 50. Geburtstag lässt ProSieben seine Model-Chefin hochleben und widmet ihr den nahezu kompletten Tag.Ab 19:05 Uhr gibt Heidi Klum den Zuschauer:innen in "Happy Birthday, Heidi" einen ganz privaten Einblick auf ihre vergangenen 50 Jahre.Um 20:15 Uhr läuft, wie gewohnt, die 16. Folge von GNTM.Bereits um 13:10 Uhr zeigt ProSieben noch einmal die drei besten Umstylings aus 18 Jahren "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum".Den ganzen Tag über werden viele Freund:innen und Wegbegleiter:innen von Heidi Klum ihr in kurzen Einspielern zum Geburtstag gratulieren.ProSieben Senderchef Daniel Rosemann: "Liebe Heidi, ein Geburtstag ist noch lange kein Grund, älter zu werden. Und wie ich dich kenne, hast du das auch nicht vor. Dennoch mag ich dir stellvertretend für alle ProSieben-Kolleg:innen herzlich gratulieren.Dein Geburtstag gibt mir die Gelegenheit, dir zu sagen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass du bereits seit 18 Jahren Teil der wunderbare. ProSieben-Familie bist. Danke für die Power, die Freunde, den Elan und das Engagement, dass du jedes Jahr in "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" steckst. Ohne dich, liebe Heidi, wäre GNTM nur eine Fernsehsendung. Du hast GNTM zu einem Unterhaltungs-Event gemacht, das Generationen verbindet und ins Gespräch bringt."Pressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5519917