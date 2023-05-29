The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2023
ISIN Name
DE000SLB8254 LDSBK.SAAR IHS S.825
US682680AR43 ONEOK INC. 15/23
USQ3919KAK71 FMG RES.(AUG.06)17/24REGS
XS1829348793 DEXIA CL 18/23 MTN REGS
XS0934983999 MCDONALDS CORP. 13/23 MTN
CH0416445325 KOREA NAT. OIL 18-23
US172967LZ20 CITIGROUP INC 18/24 FLR
DE000DZ1JRR2 DZ BANK IS.A198
US891906AB53 TOTAL SYSTEM SERV. 2023
US81180WAH43 SEAGATE HDD CAYMAN 13/23
DE000A30VKS9 IWV IHS 22/23
XS2181037230 FANTASIA GRP 20/23
XS1622394143 FMO-N.FIN.-M.O. 17/23 MTN
US828807DD68 SIMON PROP.GRP 17/23
CA135087A610 CDA 2023
XS1423826798 REN FIN. 16/23 MTN 3
US458204AQ79 INTELSAT LUX. 13/23
US172967MA69 CITIGROUP INC 18/24 FLR
US302154CU14 EXP.IMP.BK KOREA 18/23FLR
FR0013179553 JCDECAUX 16/23
US494368BJ17 KIMBERLY-CLARK 2023
US46647PBQ81 JPMORG.CHASE 20/24 FLR
CA135087UT96 CDA 2023 01.06
DE000A18ZSM1 UC-HVB 16/23 MTN
US70450YAF07 PAYPAL HDGS 20/23
DE000HLB3SH6 LB.HESS.THR.CA.TIL.06E/18
US45579E1055 INDIVIOR PLC ADR/1
SE0012596120 MOFAST AB
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2023
ISIN Name
DE000SLB8254 LDSBK.SAAR IHS S.825
US682680AR43 ONEOK INC. 15/23
USQ3919KAK71 FMG RES.(AUG.06)17/24REGS
XS1829348793 DEXIA CL 18/23 MTN REGS
XS0934983999 MCDONALDS CORP. 13/23 MTN
CH0416445325 KOREA NAT. OIL 18-23
US172967LZ20 CITIGROUP INC 18/24 FLR
DE000DZ1JRR2 DZ BANK IS.A198
US891906AB53 TOTAL SYSTEM SERV. 2023
US81180WAH43 SEAGATE HDD CAYMAN 13/23
DE000A30VKS9 IWV IHS 22/23
XS2181037230 FANTASIA GRP 20/23
XS1622394143 FMO-N.FIN.-M.O. 17/23 MTN
US828807DD68 SIMON PROP.GRP 17/23
CA135087A610 CDA 2023
XS1423826798 REN FIN. 16/23 MTN 3
US458204AQ79 INTELSAT LUX. 13/23
US172967MA69 CITIGROUP INC 18/24 FLR
US302154CU14 EXP.IMP.BK KOREA 18/23FLR
FR0013179553 JCDECAUX 16/23
US494368BJ17 KIMBERLY-CLARK 2023
US46647PBQ81 JPMORG.CHASE 20/24 FLR
CA135087UT96 CDA 2023 01.06
DE000A18ZSM1 UC-HVB 16/23 MTN
US70450YAF07 PAYPAL HDGS 20/23
DE000HLB3SH6 LB.HESS.THR.CA.TIL.06E/18
US45579E1055 INDIVIOR PLC ADR/1
SE0012596120 MOFAST AB