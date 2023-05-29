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WKN: A1906M | ISIN: CH0416445325 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
29.05.23
09:30 Uhr
99,09 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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