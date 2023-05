Essen (www.anleihencheck.de) - Trotz der sich stetig eintrübenden Lage in der Eurozone halten sich die Risikoprämien noch relativ resilient bei Werten um 85 Basispunkten, berichten die Analysten der National-Bank AG.Gemessen an ihren Simulationen, würden die Analysten der National-Bank AG diese Risikoauspreisung für überzogen halten, bei gegebenen Daten sähen sie die Rückschlagsgefahren zumindest kürzerfristig als dominant an, da sie auf Basis der aktuellen Datenlage faire Risikoprämien um 115 BP sähen: Solange die geopolitischen Belastungen in Form des Krieges in Osteuropa anhalten würden, würden auf den derzeit niedrigen Niveaus nach Erachten der Analysten der National-Bank AG klar die Rückschlagsgefahren bezüglich einer Ausweitung der Risikospreads dominieren. (Ausgabe vom 26.05.2023) (29.05.2023/alc/a/a) ...

