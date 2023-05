DJ MÄRKTE ASIEN/China-Börsen hinken mit schwachen Daten hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der grundsätzlichen Einigung im US-Schuldenstreit haben die asiatischen Börsen am Montag überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Von Euphorie fand sich aber keine Spur, in China neigten die Börsen sogar zur Schwäche. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hatten sich auf einen Gesetzentwurf zur Abwendung eines Zahlungsausfalls verständigt. Allerdings muss die Einigung noch durch beide Kammern des Kongresses.

Und hier regte sich bereits Widerstand von einigen Abgeordneten der Republikaner. "In den kommenden Tagen und Wochen besteht noch erheblicher Spielraum für Marktschwankungen, da das Abkommen bereits am Mittwoch zur Abstimmung gestellt werden könnte und im Kongress auf Widerstand stoßen wird", mahnte MUFG-Devisenanalyst Michael Wan. Die zum Teil eher verhaltene Marktreaktion wurde auch damit erklärt, dass eine Einigung in letzter Sekunde erwartet worden war.

Während in Südkorea wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, stieg der Nikkei-225 um 1,0 Prozent auf 31.234 Punkte und damit auf ein weiteres 33-Jahreshoch. Im Verlauf hatten daher bereits erste Gewinnmitnahmen eingesetzt, denn temporär deutlich höhere Aufschläge hielten nicht. Begünstigt wurde die Neigung zu Gewinnmitnahmen vom Yen, der sich am Morgen nach seinen Verlusten am Freitag wieder etwas erholte. Gesucht waren in Tokio Technologie- und Wertpapierhandelstitel.

Chinesische Börsen hinken hinterher

Der australische S&P/ASX-200 zog mit den Schlagzeilen aus den USA um 0,9 Prozent an und verbuchte damit den höchsten Tagesaufschlag seit dem 11. April. Neun der elf Sektoren legten zu, nur Technologie- und Konsumwerte gaben ab.

In China war die Stimmung dagegen weniger gut, auch weil chinesische Themen den Markt beherrschten. Die Industriegewinne der chinesischen Unternehmen waren im April um 18,2 Prozent auf Jahressicht eingebrochen. Für den Zeitraum Januar bis April fielen die Gewinne um 20,6 Prozent. Laut den DBS-Volkswirten Taimur Baig und Chua Han Teng dürfte der chinesische Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Mai weiter gesunken sein.

Der Schanghai-Composite hielt sich mit 0,3 Prozent im Plus, der HSI in Hongkong verlor dagegen im späten Geschäft 0,7 Prozent. Analysten betonten erneut die schleppende und nicht gradlinig laufende Konjunkturerholung in China nach dem Ende der Corona-Beschränkungen. Eine V-förmige Erholung sei eine Illusion, hieß es im Handel. Anleger seien zudem enttäuscht, dass Peking Wirtschaft und Konsum nicht stärker stimuliere. Automobil-, Konsum- und Immobilienpapiere führten das Feld der Verlierer an: Great Wall sanken um 4,4 und BYD um 0,8 Prozent. Im Immobiliensektor wurde mehr staatliche Unterstützung angemahnt. China Vanke büßten 1,3 Prozent ein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.217,40 +0,9% +2,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.233,54 +1,0% +18,5% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.221,45 +0,3% +4,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.614,28 -0,7% -5,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.213,54 +0,2% -1,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.403,37 +0,0% -6,2% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +2,7% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:20 % YTD EUR/USD 1,0731 +0,1% 1,0723 1,0741 +0,3% EUR/JPY 150,77 -0,0% 150,81 150,10 +7,4% EUR/GBP 0,8690 +0,1% 0,8684 0,8697 -1,8% GBP/USD 1,2350 -0,0% 1,2350 1,2351 +2,1% USD/JPY 140,50 -0,1% 140,64 139,75 +7,2% USD/KRW 1.323,43 -0,5% 1.323,43 1.325,71 +4,9% USD/CNY 7,0647 -0,2% 7,0647 7,0507 +2,4% USD/CNH 7,0800 +0,2% 7,0684 7,0602 +2,2% USD/HKD 7,8313 -0,0% 7,8345 7,8330 +0,3% AUD/USD 0,6531 +0,1% 0,6522 0,6525 -4,2% NZD/USD 0,6050 -0,0% 0,6051 0,6077 -4,7% Bitcoin BTC/USD 27.889,33 +0,2% 27.839,79 26.474,68 +68,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,26 72,67 +0,8% +0,59 -8,2% Brent/ICE 77,54 76,98 +0,7% +0,56 -7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,61 1.946,50 -0,0% -0,90 +6,7% Silber (Spot) 23,25 23,33 -0,3% -0,08 -3,0% Platin (Spot) 1.028,95 1.026,63 +0,2% +2,33 -3,7% Kupfer-Future 3,68 3,68 -0,1% -0,01 -3,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2023 03:33 ET (07:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.