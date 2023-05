GIGABYTE präsentiert Spitzentechnologien und -lösungen auf der COMPUTEX 2023 unter dem Motto "Future of COMPUTING" (Zukunft des COMPUTING). Vom 30. Maibis zum 2. Juni stellt GIGABYTE über 110 Produkte aus, die den künftigen Umbruch der Branche vorantreiben, und zeigt aufkommende Trends in den Bereichen KI-Technologie und Nachhaltigkeit auf. Der Stand von GIGABYTE befindet sich in der 1. Etage des Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1.

Mit GIGABYTEs bahnbrechenden GPU/HPC-Servern zu den großen Gewinner im KI-Bereich gehören

GIGABYTE und seine Tochtergesellschaft Giga Computing präsentieren beispiellose AI/HPC-Server-Reihen, die führend in der Ära des Exascale-Supercomputing sind. Einer der Stars ist der branchenweit erste NVIDIA-zertifizierte HGX H100 8-GPU SXM5-Server G593-SD0. Ausgestattet mit den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der vierten Generation und dem branchenführenden thermischen Design von GIGABYTE kann der G593-SD0 extrem intensive Workloads, wie sie bei generativer KI und dem Training von Deep-Learning-Modellen auftreten, in einem dichteoptimierten 5U-Servergehäuse ausführen, was ihn zur ersten Wahl für Rechenzentren macht, die auf einen Durchbruch im Bereich KI abzielen.

Außerdem präsentiert GIGABYTE erstmals KI-Computing-Server, die NVIDIA Grace CPU und Grace Hopper Superchips unterstützen. Die High-Density-Server werden mit NVLink-C2C-Technologie unter der ARM Neoverse V2-Plattform beschleunigt und setzen einen neuen Standard für AI/HPC-Computing-Effizienz und -Bandbreite.

Nachhaltigkeit mit den weltweit anerkannten Green-Computing-Lösungen von GIGABYTE praktizieren

Die Green-Computing-Lösungen von GIGABYTE heben die Standards für die Energieeffizienz von Rechenzentren auf die nächste Stufe. Auf der COMPUTEX stellt GIGABYTE erstmals drei Modelle von Tauchkühltanks vor, um deutlich zu machen, wie Green Computing stromhungrige Lüfter und Klimaanlagen überflüssig machen kann. Mit diesen Lösungen können Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach computergestützten Innovationen bewältigen.

Außer den Green-Computing-Lösungen stellt GIGABYTE seine langjährigen Bemühungen um "nachhaltige Produktivität" vor. GIGABYTE hat die Produktionslinien optimiert, um seinen Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren, und repariert, recycelt und überholt Elektronikschrott. So gelang es, den Energieverbrauch des Unternehmens um 34 und die Treibhausgasemissionen um 43 zu senken. In den Jahre 2021 und 2022 wurde GIGABYTE vom CDP Climate Assessment für seine herausragenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -erfolge mit der Stufe "Leadership-Level" ausgezeichnet.

Fortschritte in Rechenzentren durch Wahl von Servern der nächsten Generation

Technologieentwicklung und digitale Dienste sind in hohem Maße auf moderne Rechenzentren angewiesen. GIGABYTE stellt eine breite Palette von Servern und Motherboards aus, die für Cloud Computing, Datenspeicherung und Edge Computing geeignet sind, sowie Server, die in EIA- und OCP- (Open Compute Project) standardisierten Racks präsentiert werden. Die neuesten Unternehmensprodukte von GIGABYTE unterstützen die neuesten Chips von AMD, Ampere, Intel und NVIDIA, dank derer Rechenzentren von optimierter Leistung, Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz profitieren können.

Intelligente Industrie mit erstklassiger KI-gesteuerter Bereitstellung ermöglichen

Mit der Entwicklung der Netzwerkkommunikation ist das Internet der Dinge (IoT) auf dem Vormarsch. Auf der COMPUTEX zeigt GIGABYTE, wie das Internet der Dinge KI-Technologie für die Modernisierung von Fertigung, Einzelhandel, autonomen Fahrzeugen, Gesundheitswesen und anderen Bereiche nutzen kann. Zu den ausgestellten Schlüsseltechnologien gehören Industrie-Motherboards, eingebettete Systeme, Mikrocomputer, KI-Bilderkennungssysteme und das Internet der Fahrzeuge, die die Chiptechnologie der nächsten Generation zur Erschließung der durch die digitale Transformation eröffneten unbegrenzten Möglichkeiten effektiv einsetzen.

Mit preisgekrönten AORUS- und AERO-Computern die Spielewelt neu gestalten

GIGABYTE hat sich immer an eine Designphilosophie gehalten, die ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis bietet. Die Serien AORUS Gaming und AERO Creator haben 2023 insgesamt 15 Red Dot Design Awards für Motherboards, Grafikkarten, Laptops, große 4K-Monitore und Gaming-Peripheriegeräte gewonnen, was GIGABYTEs engagierte Innovation und ästhetische Exzellenz unter Beweis stellt. Außer den preisgekrönten AORUS- und AERO-Produkten präsentiert GIGABYTE auch eine große Auswahl an Motherboards, SSD-Laufwerken und DIY-Kits und beeindruckt Technikbegeisterte mit einer reichhaltigen Auswahl an Spitzenprodukten.

