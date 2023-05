DJ EUREX/Bund-Future zieht an

Der Bund-Future zieht am Montag im Verlauf des Feiertaghandels an. Er steigt um 70 Ticks auf 134,04 Prozent, im Gegenzug kommt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen um 8 Basispunkte zurück auf 2,46 Prozent. Händler sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem sich der Fall des Bund-Future unter 133,10 nun als so genannte Bärenfalle herausgestellt hat.

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2023 05:57 ET (09:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.