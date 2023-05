Während unser heimischer Dax ein neues Allzeithoch erzielt hat und der Nasdaq 100 in diesem Jahr eine Wahnsinns-Rally von 30 % vollzogen hat, setzen chinesische Aktien ihre Talfahrt fort. Der in China viel beachtete Hang Seng Enterprises Index fiel von seinem Höchststand im Januar bereits 19 % zurück und kratzt damit wieder an der Schwelle ...

