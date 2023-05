Hannover (www.anleihencheck.de) - Kazuo Ueda, der Nachfolger des langjährigen japanischen Notenbankchefs Haruhiko Kuroda, hat seine Feuertaufe erfolgreich überstanden, so die Analysten der Nord LB.Bekanntlich habe der neue Mann an der Spitze der Bank of Japan die Notenbanksitzung im April noch nicht dafür nutzen wollen, um Veränderungen an der Geldpolitik im Land der aufgehenden Sonne umzusetzen. Diese Nachricht sei keine wirkliche Überraschung. Ueda gelte schließlich als ziemlich vorsichtiger Mensch. Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden folglich auch weiterhin auf dem "bewährten" Niveau bleiben. Die vorgenommenen Anpassungen an der verbalen Kommunikation der Bank of Japan mit den Finanzmärkten seien auch kein wirklich großer Schritt hin zu einer neuen Ausrichtung der Geldpolitik in Tokio gewesen. ...

