Der offenbar beigelegte Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA hat dem deutschen Aktienmarkt am Pfingstmontag moderaten Auftrieb gegeben. Ein Zahlungsausfall der USA ist damit wohl in letzter Minute vermieden worden. Gedämpft wird die Stimmung aber von schwächeren Konjunkturdaten aus China.Der DAX kletterte zu Handelsbeginn über die Marke von 16.000 Punkten, gab dann aber wieder nach. Aktuell notiert der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 15.990 Zählern.Die Gewinne der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...