Bitcoin ist nach dem Abprallen von der 30.000 US$ Marke deutlich nach unten gerutscht. Ähnlich wie Gold befindet sich die digitale Währung aktuell in einem Vakuum und es ist bisher unklar, wie es weitergeht. Auf einige Punkte sollten Anleger jetzt acht geben. Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 ins Leben gerufen. Er basiert auf einem dezentral ...

