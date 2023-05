Es sind Börsenweisheiten wie "Breit gestreut - nie bereut" oder "Ein Crash ist gut für Leute mit Mut", mit denen Beate Sander in 20 Jahren ein Millionenvermögen aufbaute. Ihr Steckenpferd waren Nebenwerte. Wie kaum eine Zweite verstand sie es, mit Small Caps Gewinne einzufahren und dabei vor allem Verlusten aus dem Weg zu gehen. Völlig unarrogant behauptete sie einst, sie investiere damit sogar besser als Warren Buffett: "Buffett sagt, dass er nur in das investiert, das er versteht. Ich sage: Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...