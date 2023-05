Gold: Diese wichtige Kreuzunterstützung könnte Halt geben

Anzeige / Werbung

Im Anschluss an das neue Allzeithoch bei 2.075 US-Dollar ging der Goldpreis in eine Korrektur über. Schnell entwickelte sich ein neuer, dynamischer Abwärtstrend. Ihn konnten die Bullen bislang weder nachhaltig stoppen noch brechen, sodass der kurzfristige Trend immer abwärts weist und das Momentum weiter auf der Seite der Verkäufer liegt.

Allerdings hat die Verkaufsbereitschaft der Anleger in den letzten zwei Handelstagen etwas nachgelassen. Den Käufern war es daher möglich, einen Rückfall unter das Niveau von 1.934 US-Dollar zu verhindern. Hier liegt im Chart derzeit eine wichtige Kreuzunterstützung. Gebildet wird sie durch den mittelfristigen Aufwärtstrend und die horizontale Unterstützung bei 1.934,40 US-Dollar.



Können die Käufer das Niveau noch einige Tage behaupten, bricht der steile Abwärtstrend und wird zur Seite hin verlassen. Sorgt gleichzeitig der Aufwärtstrend dafür, dass wieder mehr Kaufneigung aufkommt, haben die Bullen die Chance, die übergeordnete Rallye wieder aufzunehmen.

Nutzen die Käufer ihre Chance?

In diesem Fall besteht die Chance, dass eine Gegenbewegung gestartet wird, die den Goldpreis erneut bis auf das Niveau von 1.998,18 US-Dollar vordringen lassen könnte. Gelingt es den Käufern hier, die runde Marke von 2.000 US-Dollar dauerhaft zu überwinden, könnte ein erneuter Vorstoß bis in den Bereich des Allzeithochs starten, wobei allerdings das Niveau von 2.050 US-Dollar einen wichtigen Widerstand darstellen wird.



Schnell kritisch werden könnte die Lage für die Käufer jedoch, sollte es in den nächsten Tagen nicht gelingen, die Kreuzunterstützung bei 1.934 US-Dollar zu behaupten. In diesem Fall ist mit einer stärkeren Abwärtsbewegung zu rechnen, die die laufende Korrektur nochmals deutlich ausdehnt.



Abgaben bis 1.900 US-Dollar und darunter könnten in diesem Fall nicht überraschen und als das wichtigste Ziel der Verkäufer wäre in diesem Fall das Kursniveau von 1.858 US-Dollar anzusprechen. Unterhalb dieses Supports könnte sich die Talfahrt bis in den Bereich von 18.07,39 US-Dollar fortsetzen.

Enthaltene Werte: XD0002747026