Uniqa-CEO Andreas Brandstetter im boersenradio.at-Interview zum Claim "Die Entscheidung für Uniqa ist die Entscheidung für ein besseres Leben": "Wir investieren in das Ökosystem Gesundheit. Das ist ein Zukunftsthema. Die Probleme sind überall die gleichen: Wir haben einen Mangel an Ärzten, wir haben ein erhöhtes Bewusstsein bei den Kund:innen, dass der Staat nicht in allen Ländern Europas in der Lage ist, die gestiegenen Anforderungen zu lösen. Wir sind im Kernmarkt Österreich der größte Gesundheitsversicherer mit einem Marktanteil von 45 Prozent. Wir investieren auch in Hardware und betreiben Privatspitäler in Österreich und investieren auch in deren Erneuerung und Erweiterung. Wir möchten unseren ...

