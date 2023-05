29. Mai 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) ("Century Lithium" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/) gibt bekannt, dass Frau Cassandra Joseph mit Wirkung vom 30. Juni 2023 als nicht geschäftsführende Vorsitzende und Direktorin zurücktreten wird, um sich auf ihre neue Rolle als General Counsel von Ivanhoe Electric zu konzentrieren. Herr Bryan Disher, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses, wird nach ihrem Ausscheiden den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen.

"Cassandra hat bei der Umgestaltung unseres Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren eine entscheidende Rolle gespielt", sagte President und CEO Bill Willoughby. "Cassandras Geschäftssinn hat dazu beigetragen, unser Unternehmen durch wichtige Entwicklungsphasen zu führen. Im Namen des Board of Directors und des Managements danken wir ihr für ihre engagierten Dienste für das Board of Directors und das Unternehmen und wünschen ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe."

"Im Namen des Teams von Century Lithium heißen wir Bryan in seiner neuen Position willkommen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm bei unseren Bemühungen, einen bedeutenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

"Es war mir eine Ehre, Century Lithium als Board Chair zu dienen", sagte Frau Joseph. "Mein besonderer Dank gilt dem Managementteam von Century und meinen Kollegen für ihr gemeinsames Engagement für den Erfolg des Unternehmens."

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, die Ernennung von Todd S. Fayram zum Senior Vice President Metallurgy bekannt zu geben. Herr Fayram ist ein nach 43-101 qualifizierter Ingenieur mit einem Abschluss in Metallurgietechnik. Er hat einen Bachelor of Science in Mineral Processing Engineering und einen Masters of Science in Metallurgical Engineering vom Montana College of Mines and Technology. Herr Fayram kommt mit über fünfunddreißig Jahren Erfahrung zu Century Lithium. Er hatte mehrere Positionen bei internationalen Bergbau- und Metallunternehmen inne, darunter Projekte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Argentinien und Australien. Er ist ein erfahrener und ausgebildeter Experte für Mineralverarbeitung und verfügt über umfangreiche industrielle Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Zerkleinerung, Mineralverarbeitung, Hydrometallurgie, Elektrometallurgie, Pyrometallurgie, Umwelt-fragen und Mineralwirtschaft.

"Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen erfahrenen Metallurgen wie Todd für unser Team gewinnen konnten", sagte Bill Willoughby, President & CEO von Century Lithium. "Todds Wissen und Erfahrung werden unser derzeitiges Team ergänzen, die Kontinuität des Projekts aufrechterhalten und einen erheblichen Mehrwert für Century Lithium schaffen, während wir das Projekt über die Machbarkeit hinaus in Richtung Produktion bringen. Die Aufnahme von Herrn Fayram spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, das vorhandene Fachwissen im Bereich Lithium durch starke metallurgische Fachkenntnisse zu ergänzen."

"Ich freue mich darauf, dem Team von Century Lithium beizutreten und mein Wissen und Verständnis im Bereich der Metallurgie in dieses spannende Projekt einzubringen", sagte Herr Fayram.

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. (ehemals Cypress Development Corp.) ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium befindet sich derzeit in der Pilotphase von Tests mit Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte in seiner Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, und macht Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und die Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vizepräsident, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

http://www.centurylithium.comde

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70726Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70726&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1566151066Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.