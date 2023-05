Diversifikation als Schlüssel zum Erfolg

Anzeige / Werbung

Trader und Investoren hören immer wieder, dass sie diversifizieren sollten. Das ist leichter gesagt als getan und die meisten tun es leider nicht. Doch warum ist Diversifikation so wichtig? Der Hauptgrund ist die Minimierung des Risikos. Wer sein Portfolio breit aufstellt und in viele verschiedene Werte investiert, reduziert das Verlustrisiko.

Schon der Wirtschaftsnobelpreisträger Harry M. Markowitz sagte: "Lege nicht alle Eier in einen Korb." Mit diesem bildlichen Vergleich warb er für eine breite Verteilung des Vermögens auf verschiedene Instrumente und Anlageklassen.

Viele Anleger konzentrieren ihr Risiko auf wenige Werte, um ihr Vermögen in kurzer Zeit zu vervielfachachen. Das geht jedoch selten gut. Eine Vervielfachung, wie zum Beispiel in einer NVIDIA in diesem Jahr ist extrem selten. Die wenigsten Aktien performen wie eine NVIDIA. Die Wahrscheinlichkeit, dass man so einen Treffer landet, ist sehr gering.

Das Risiko kann man nur in den Griff bekommen, wenn man sein Vermögen aufteilt und nicht zu konzentrierte Positionen eingeht. Damit verliert man zwar die Chance auf schnelle und hohe Gewinne. Die Wahrscheinlichkeit spricht jedoch gegen den Trader. Es kommt sehr viel häufiger vor, dass konzentrierte Wetten zu hohen Verlusten als dass sie zu hohen Gewinnen führen.

Optionen auf Aktien bieten zusätzliche Möglichkeiten für Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Viele Trader sind zwar an Aktien interessiert, möchten aber möglicherweise auch die Flexibilität nutzen, die mit dem Trading von Optionen verbunden ist. Wenn Trader Puts oder Calls kaufen oder Spreads traden, können Sie von starken Marktbewegungen profitieren, haben aber weniger Risiko, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt. Ein Optionskäufer riskiert nur den Betrag, der für den Trade gezahlt wird, die so genannte Prämie. Ein Trader kann sein Risiko auf verteilen, indem er zum Beispiel Aktienpositionen hält und darüber hinaus sein Portfolio über Aktienoptionen oder Indexoptionen diversifiziert.

