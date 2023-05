PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Pfingstmontag in einem impulsarmen Handel mit Verlusten geschlossen. Ein Durchbruch im US-Schuldenstreit konnte die Kurse nur anfangs noch etwas nach oben bewegen, nachdem die Hoffnung darauf am Freitag im späteren Handel die Kurse schon angetrieben hatte.

Der EuroStoxx 50 fiel letztlich um 0,4 Prozent auf 4320,01 Punkte. Der französische Cac 40 gab um 0,23 Prozent auf 7303,81 Zähler nach. Impulse von den Börsen in London und New York fehlten, denn dort wurde am Montag jeweils feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Ein Zahlungsausfall der USA mit möglichen negativen Folgen für die Weltwirtschaft wird wohl in letzter Minute vermieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy besiegelten am Wochenende einen Kompromiss, der eine zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze bis 2025 vorsieht im Gegenzug zu deutlichen Kürzungen bei den Ausgaben. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden./tih/mis

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545