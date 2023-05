DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 15.951 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Extrem ruhig ist der nachbörsliche Handel am Pfingstmontag verlaufen. Die Nachrichtenlage war äußerst dünn, und wegen des Feiertags Memorial Day in den USA ruhte dort der Börsenhandel, so dass Impulse von der Wall Street fehlten.

=== XDAX* DAX Veränderung 18.30 Uhr 17.30 Uhr 15.951 15.953 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

