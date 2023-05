DAX Index X-Sequentials Daytrading 30.5.2023Sehr geehrte Leser*innen,der DAX Index eröffnete am Montag, dem 29.5.2023 bei 16064.13 Punkten.Das Tageshoch lag bei 16079.73 Punkten.Das Tagestief lag in der Folge bei 15925.22 Punkten.Der Tagesschlusskurs lag am Montag, dem 29.5.2023 bei 15952.73 Punkten.Intraday liegt ein X-Sequentials X7 Kursmuster vor, dessen inverses Aufwärtsziel, mit dem letzten Hochpunkt bei 16331.94 Punkten, bereits erreicht wurde.Anschließend war eine Korrektur bis zur X-Sequentials ...

