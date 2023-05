Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Die PKO Bank Polski, die größte Universalbank in Mittel- und Osteuropa, beschleunigt ihre Expansion in virtuelle Welten. Bereits am 30. Mai wird sie in ihrem virtuellen PKO Rotunda auf der Decentraland-Plattform eine der weltweit ersten virtuellen Jobmessen im Metaverse abhalten.Die Bank hat angekündigt, dass sie sich darauf vorbereitet, attraktive Räume auf Spielplattformen wie Fortnite und Roblox zu schaffen, und dass sie ihre Aktivitäten auf den Plattformen der Metaverse-Klasse Decentraland und The Sandbox ausbauen will. Sie plant auch, weitere VR-Modelle ihrer Filialen zu bauen."Unsere bisherige Erfahrung in der Metaverse-Welt war sehr positiv. Die virtuelle PKO-Rotunda, die in die Decentraland-Plattform eingebettet ist, fungiert immer noch als digitales Labor, aber wir erreichen den Punkt, an dem sie für uns zu klein wird. Wir haben uns entschlossen, unsere Präsenz im Metaverse zu erhöhen und den Aufbau von Know-How zu beschleunigen", sagte Katarzyna Dziwulska, die Managing Director der Abteilung für Strategie und digitale Transformation der PKO Bank Polski, wie in der Mitteilung zitiert.Nach Angaben der PKO Bank Polski sucht sie Unternehmen mit der entsprechenden technologischen Erfahrung für die Zusammenarbeit bei der Schaffung und Pflege virtueller Räume und dem Gameplay-Design auf den Spielplattformen der Metaverse-Klasse."Wir haben beschlossen, als nächsten Schritt enger mit externen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die uns bei unserer Designarbeit unterstützen werden. Dieses Modell wird es uns ermöglichen, gleichzeitig auf verschiedenen Spielplattformen wie Fortnite oder Roblox sowie auf Metaverse-Plattformen wie The Sandbox zu entwickeln, wo wir attraktive und ansprechende virtuelle Räume für Nutzer schaffen möchten. Wir laden alle interessierten Unternehmen ein, uns über metaverse.pkobp.pl zu kontaktieren", sagte Marek Myszka, Direktor des Innovationsbüros der PKO Bank PolskiDie PKO Bank Polski hat außerdem angekündigt, dass sie am 30. Mai eine virtuelle Jobmesse im Metaverse organisieren wird, die erste Veranstaltung dieser Art in Polen und eine der ersten weltweit. Die Messe richtet sich sowohl an Berufseinsteiger als auch an erfahrene Fachleute, vor allem aus dem breiten IT-Bereich.Die Teilnehmer der Veranstaltung können sich unter anderem über die Arbeitsweise der Bank informieren und sich für eine ausgewählte Stelle bewerben. Die aktivsten Nutzer werden die Möglichkeit haben, ein individuelles Vorstellungsgespräch mit Personalverantwortlichen der Bank zu vereinbaren.Katarzyna Motelska, Direktorin für Employee Experience Formation bei der PKO Bank Polski, die in der Pressemitteilung zitiert wird, sagte, dass die Bank ständig auf der Suche nach neuen Formen des Kontakts mit Bewerbern sei. "Diesmal greifen wir auf die Möglichkeiten der Metaverse-Welt zurück. Speziell für diesen Anlass wird unsere virtuelle PKO-Rotunda auf der Decentraland-Plattform in einen attraktiven Veranstaltungsraum verwandelt, in dem wir eine virtuelle Jobmesse # PKOBankTalentow veranstalten werden", betonte sie.Die PKO Bank Polski ist der Marktführer für mobiles Banking in Polen. Sie betreut fast 12 Millionen Kunden und ihre mobile Anwendung IKO wurde bereits 7,4 Millionen Mal aktiviert. Im jüngsten Finnoscore-Ranking, das den digitalen Reifegrad von 230 Banken aus Europa und Nordamerika bewertet, belegte die Bank den ersten Platz. Seit 2022 ist sie auf der Decentraland-Plattform vertreten, wo sie als erste Bank in Polen ihren Außenposten eröffnete.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2087497/PKO_Bank_Polski.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-groWte-universalbank-der-cee-region-beschleunigt-die-expansion-im-metaverse-301836682.htmlPressekontakt:Szymon Pinderak,Pressestelle der PKO Bank Polski,szymon.pinderak@pkobp.plOriginal-Content von: PKO Bank Polski, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143621/5520171